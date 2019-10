Un grup de propietaris recorre la prolongació del carrer Armanyà de Tarragona

Afectats per l’actuació urbanística a la zona consideren que el que proposa l’Ajuntament és inviable econòmicament i infringeix diverses normatives

Actualitzada 22/10/2019 a les 20:24

Recorren la decisió

Atempta, afecta i incompleix

La prolongació del carrer Armanyà fins a la Baixada del Toro va pel camí de ser polèmica, ja que l’Ajuntament de Tarragona ha previst que es dugui a terme mitjançant un Pla d’Actuació Urbanística, el PA-53, la qual cosa comportarà que els propietaris de les finques afectades hagin d’assumir el seu cost econòmic.L’Ajuntament va renunciar a expropiar les finques, ja que no està previst en el POUM de Tarragona i, a més, no hi ha partida pressupostària, per a això i va preferir utilitzar la fórmula del pla d’actuació. Tot el cost econòmic va a càrrec dels propietaris i a canvi l’Ajuntament els compensa amb edificabilitat en un terreny de la façana de la Baixada del Toro. Als quatre propietaris se’ls permetrà elevar un edifici de set plantes, àtic inclòs, la qual cosa ofereix la possibilitat de construir 20 pisos, dels quals dos hauran d’anar a parar a l’Ajuntament, com a compensació del polígon d’actuació, que posteriorment hauran de ser recomprades per la junta de compensació que es creï a preu de mercat.Les persones que recorreran el pla consideren que és econòmicament inviable i que no s’ajusta a nombroses normatives. Entre elles, incompleix les condicions de protecció que el catàleg del patrimoni del POUM té per a aquesta zona, en la qual se superposen fins a quatre proteccions i que el PA-53 omet.També incompleix, segons aquests propietaris, la Llei de Costes i el seu reglament, ja que el PA-53 es troba dins dels 500 metres d’afectació d’aquesta llei, que impedeix que es generin pantalles arquitectòniques i que una pericial encarregada per ells demostra que l’edifici de set plantes que resultaria d’aquesta operació representarà una gran pantalla arquitectònica que afectarà les visuals de moltes edificacions i habitatges i, fins i tot, d’un hotel.Així mateix, consideren que tot aquest pla atempta, afecta i incompleix diverses previsions del Catàleg de Patrimoni del POUM de Tarragona, ja que destruirà tres edificis de la Baixada del Toro, que representen una de les trames urbanes més antigues de la zona i que tots els planejaments, des de 1983, han protegit.Curiosament, el nou tram que es vol construir seria de doble direcció, quan el carrer Armanyà tan sols és d’una i de sentit invers a la Baixada del Toro. Un bon tram d’aquest carrer ha estat convertit en zona de vianants, per la qual cosa no s’entén per què es vol obrir ara aquest carrer, quan hauria estat més factible fer un vial per als vianants que no impliqués tants problemes i, d’aquesta manera, s’evitaria enviar trànsit rodat un carrer, la Baixada del Toro, que només dona servei a la sortida de l’aparcament de la Rambla Nova i a la qual desemboca la passarel·la per als vianants d’accés al passeig marítim.