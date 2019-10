Tarragona no s'escapa de les afectacions del temporal de dimarts

La secció de rem del Reial Club Nàutic ha perdut l'embarcador i diversos bots

Actualitzada 23/10/2019 a les 16:22

La riuada del Francolí ens ha fet molt de mal, hem perdut l'embarcador i diversos bots. Sempre hem estat un club lluitador, mai ens rendim i sempre ens aixequem. Ho tornarem a fer, més forts i amb més ganes que mai. Agraïm les mostres de suport rebudes. #vatarragona! #Tarragona — Rem - RCNTarragona (@RCNTarragonaRem) October 23, 2019

L’episodi de pluja intensa de dimarts per la tarda-nit també ha provocat danys a Tarragona. Entre alguns d'ells hi ha el desbordament de la xarxa de clavegueram a diferents punts de la ciutat i barris. Les zones més afectades van ser la Part Baixa de Tarragona (barris del Serrallo i del Port), barris de Ponent (zones més properes a la N-340), i polígons industrials de Francolí i Entrevies.Aquest matí, la situació s’ha normalitzat amb relació al desbordaments de la xarxa de clavegueram, i únicament s’han detectat problemes d’aigua acumulada al pont de fusta a la Vall de l’Arrabassada, però que a hores d’ara ja està normalitzat.El pont del Serrallo ja està obert al trànsit, tot i que els equips de neteja estan acabant de netejar el fang. El punt que continua tallat és el pont del passeig de la Independència, ja que no es pot circular per la gran quantitat de fang. Una altra via tallada és l’accés al riu Francolí pel carrer Pont i Gol, així com el Camí Vell de Constantí des de la plaça Europa (accés al riu). La Guàrdia Urbana manté aquests punts tallats per seguretat.La retirada de l’aigua a les zones inundades ha provocat l’acumulació de fang i brutícia. Els equips de neteja porten des de primera hora del matí netejant carrers com Smith, la plaça de la Farinera i diferents carrers del Serrallo, entre d'altres.A Icomar, va caure un arbre al camp de futbol i un altre a la urbanització Entrepins. El departament de Parcs i Jardins ha intervingut aquest matí. A més a més, una de les zones de jocs infantils del Parc Francolí està tancat per la gran acumulació de fang.La secció de rem del Reial Club Nàutic de Tarragona ha lamentat la pèrdua de l'embarcador i diversos bots a causa del temporal. En un missatge a les xarxes socials asseguren que «sempre hem estat un club lluitador, mai ens rendim i sempre ens aixequem. Ho tornarem a fer, més forts i amb més ganes que mai» i han agraït les mostres de suport rebudes.