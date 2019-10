Ricomà demana al subdelegat que investigui les actuacions policials a Tarragona

El consistori vol posar en marxa una oficina de drets civils

Actualitzada 23/10/2019 a les 14:23

Oficina de drets civils

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha enviat una carta al subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, en la qual li demana que s'investiguin les actuacions realitzades a Tarragona per part de les forces de seguretat de l'Estat.Aquestes actuacions són les realitzades durant les mobilitzacions de rebuig a la sentència de l'1-O i Ricomà reclama que es depurin responsabilitats en els casos d'incompliment dels protocols i vulneració de drets fonamentals.En la carta, alcalde apunta que durant els aldarulls registrats a la ciutat, «diversos enregistraments i testimonis apuntes a càrregues desproporcionades, gratuïtes i sense previ avís, així com detencions arbitràries».Un dels exemples que posa Ricomà són les recents imatges aparegudes de la detenció de Laura Solé per part d'agents de la Policia Nacional de paisà.D'altra banda, el portaveu de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha anunciat que «per tal de posar en marxa l’Oficina Municipal de Drets Civils ja s’han iniciat els tràmits per disposar de la informació necessària per desenvolupar aquest nou servei, que tindrà com objectiu garantir els drets fonamentals dels nostres conciutadans i d’aquells col·lectius que els vegin vulnerats per raó d’ideologia, gènere, ètnica, religió o orientació sexual».Segons apunten fonts municipals, l’Oficina Municipal de Drets Civils donarà orientació i assessorament jurídic a les persones que considerin els seus drets civils vulnerats o que pateixin agressions, una tasca que es desenvoluparà de forma coordinada amb entitats socials i jurídiques que treballen per la defensa i la igualtat de drets.El portaveu de govern, Xavier Puig, ha manifestat que «en els moments que estem vivint de regressió en drets humans i polítics, l'Ajuntament no pot quedar-se al marge de les vulneracions dels drets civils dels seus ciutadans»