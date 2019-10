Recorrerà la plaça Imperial Tarraco fins arribar al balcó del Mediterrani

Actualitzada 23/10/2019 a les 20:00

Òmnium Tarragonès ha convocat per aquest divendres 25 d'octubre, a les 19 hores, una manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics. La convocatòria unitària tindrà lloc a la plaça Imperial Tarraco i seguirà fins arribar al balcó del Mediterrani.Per dissabte, sortiran diversos busos de Tarragona per a la mobilització que hi haurà a Barcelona, a les 17 hores. Aquest sortiran a les 13.30 hores des de la Rambla President Lluís Companys. Cal comprar tiquet a la seu d'ANC a Tarragona.