El Cocinero Fiel es posiciona sobre la sentència: «yo no me callo»

L''influencer' tarragoní lamenta el silenci del sector de la gastronomia i dona suport al detingut David Solé

Actualitzada 22/10/2019 a les 10:42

Va, que el monotema cansa. Volvamos a la gastronomía. Uno de los cocineros que mejor toca el arroz en Tarragona es David Solé. Su hijo está en prisión preventiva por manifestarse el 16 de octubre en Barcelona. Oh, wait! — Txaber Allué (@elcocinerofiel) October 21, 2019

Txaber Allué, tarragoní que ha aconseguit notorietat com a El Cocinero Fiel, ha donat suport públicament a través de les xarxes a David Solé, el jove de Tarragona detingut a Barcelona i també s'ha posicionat molt críticament amb la sentència de l'1-O.Allué compta amb un espai personal sobre gastronomia que es visualitza a través del blog elcocinerofiel.com i reuneix milers de subscripcions i seguidors al seu canal de YouTube i la pàgina de Facebook, més de 160.000 i 50.000 respectivament.Des que es va fer pública la sentència de l'1-O, Allué ha aprofitat el seu compte de Twitter (26.000 seguidors) per a expressar-se de manera més personal sobre la situació que es viu a Catalunya i ha compartit piulades també molt crítiques amb la resposta institucional a les protestes.No li han faltat les crítiques d'aquells seguidors que consideren que no és un espai on expressar opinions polítiques i el mateix Allué admet que enten les críitiques, però també deixa clar perquè ho fa: «Entiendo las críticas por mis constantes opiniones políticas. Ya, ya sé que estáis aquí por la gastronomía. Pero el silencio del mundo de la gastronomía es estruendoso y tengo que compensar. Ojo, respeto y entiendo totalmente ese silencio, pero yo no me callo».Posteriorment, lluny d'evitar continuar lamentant la situació a Catalunya, va decidir mostrar el seu recolzament a un dels detinguts, el tarragoní David Solé, aprofitant també els seus vincles gastronòmics.«Va, que el monotema cansa. Volvamos a la gastronomía. Uno de los cocineros que mejor toca el arroz en Tarragona es David Solé. Su hijo está en prisión preventiva por manifestarse el 16 de octubre en Barcelona. Oh, wait!»