Tres detinguts, un d'ells a Tarragona, per estafar 10,7 MEUR a empreses estrangeres

Els detinguts hackejaven els comptes de correu dels directius

Actualitzada 22/10/2019 a les 11:21

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones i n'investiga una quarta per estafar més de 10 MEUR a empreses estrangeres hackejant els comptes de correu electrònic dels directius. Un dels detinguts és un veí de Tarragona. L'estafa ha afectat dotze empreses amb seu en deu països: Bèlgica, Veneçuela, Bulgària, Noruega, Estats Units, Alemanya, Luxemburg, Portugal, Xile i Regne Unit. Els atacants suplantaven la identitat dels directius, fent-se amb el control dels seus correus electrònics. Llavors sol·licitaven falses transferències als bancs amb els que les empreses acostumen a treballar. Els diners transferits acabaven en comptes de l'organització. Per tenir més credibilitat, adjuntaven fractures amb la capçalera de l'empresa estafada.Els detinguts s'enfronten als delictes de pertinença a organització criminal, estafa continuada, blanqueig de capitals, descobriment i revelació de secrets, falsedat documental i usurpació d'estat civil.Per blanquejar els diners, havien creat un complex entramat financer d'empreses i comptes bancàries. Els investigadors han arribat a identificar 83 societats i 185 comptes. Els diners es movien contínuament per no ser detectats. La Guàrdia Civil ha pogut recuperar de moment 1.290.000 euros, repartits en 16 comptes que ja han estat bloquejats. L'organització també blanquejava els beneficis a través de la compra d'immobles.Aquesta investigació va començar el 2016 a Sarria (Lugo). Ha comptat amb la col·laboració d'Europol i Interpol, així com de diversos cossos policials estrangers. Els autors tenen entre 34 i 67 anys i són veïns de Sevilla, Cuenca, Tarragona i Albacete, i ja han passat a disposició judicial.