Ortega Smith: «Defensem Espanya amb totes les conseqüències»

El secretari general de Vox diu que «el separatisme, durant anys, ha adormit la societat, però li ha pogut les ànsies de poder»

Actualitzada 22/10/2019 a les 22:30

L’article 116

«Esclaus dels progressistes»

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, va reunir aquest dimarts a la tarda més de 250 persones a l’hotel Tarraco Park de Tarragona, en un acte de precampanya electoral. El dirigent de Vox va dir que «tenim clar que lluitem per Espanya i per la llibertat». «A Espanya se la defensa amb totes les conseqüències i estem disposats ha arribat fins al final», va remarcar. Ortega Smith va donar suport al candidat de la seva formació per la circumscripció de Tarragona, Alejandro de Anta, qui en la seva intervenció va dir «agraeixo els joves voluntaris que aquests dies han sortit al carrer a dir que Tarragona és sòl espanyol». De Anta va criticar les altres formacions que concorreran a les eleccions del 10 de novembre i, de manera especial, al Partit Popular. «Fa un temps El PP es reia de nosaltres i deia que cabíem en un taxi, ells han perdut l’autenticitat i ens té por perquè cada cop tenim més força al Congrés».Ortega Smith va iniciar la seva intervenció donant les gràcies «a tots els candidats que heu tingut la valentia de formar candidatures i a les forces de seguretat, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els mossos lleials amb Espanya». «Vosaltres sou testimonis d’una Espanya i una Catalunya que no està disposada a doblegar-se davant els facinerosos», va dir davant d’un auditori que el va aclamar.El secretari general de Vox va parlar de «l’Espanya real, la del carrer», que «no és la que ens expliquen als telediaris», i la va diferenciar de «l’Espanya oficial i virtual». «L’Espanya real sap què va passar a la guerra i cal passar pàgina, perquè els nostres avis no entenen per què l’Espanya virtual canvia la història, com si mai s’haguessin cremat esglésies».Ortega Smith va carregar contra els dirigents independentistes i va dir que la sentència del Tribunal Suprem «ha retorçat la veritat, perquè hi va haver un cop d’Estat». «El separatisme, durant anys, ha adormit la societat i ha muntat un discurs fals, però li ha pogut les ànsies de poder i ha intentat un cop d’estat, com finalment han pogut veure els espanyols». «Els focs –per la crema de contenidors– ens ha posat a peu dret». El secretari general de Vox va remarcar que «aquesta situació no és bona, però sortirem reforçats». Ortega Smith va titllar el president de la Generalitat, Quim Torra, de «delinqüent», i va dir que «un dia no haurem de passar aquesta vergonya». En aquest context, va tornar a demanar «l’aplicació de l’article 116» i va dir que cal que «es mobilitzin totes les forces de seguretat i que es demani la col·laboració de les forces armades». «S’ha de posar l’Estat al servei dels espanyols i aixafar la insurrecció, il·legalitzant els partits que l’emparen».Ortega Smith també va carregar contra la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per la decisió, ahir al matí, d’expulsar de la Diputació Permanent Macarena Olona. «L’ha fet fora, no per ocupar els seients de Ciutadans i sí perquè volíem parlar del cop d’estat que segueix vigent». En aquest punt, va recordar que «fa uns anys Vox era l’únic partit que parlava d’aplicar el 155 i, curiosament, alguns deien que era un article inconstitucional».El secretari general de la formació ultradretana també va dedicar part de la seva intervenció a parlar de la immigració, dient que no hi ha recursos «per a espanyols com vosaltres i si d’infinit per a aquells que assalten les nostres fronteres». «Al País Basc tenen ajudes fins i tot per a comprar telèfons». Després de comentar que «l’acte es fa protegit per furgons antidisturbis», Ortega Smith va donar les gràcies als assistents «perquè a Tarragona féu un esforç major per les dificultats que hi ha: no esteu sols».Per la seva banda, el cap de llista de Tarragona a les eleccions de novembre, Alejandro de Anta va defensar el vot a Vox i va dir que «PP i Ciutadans són esclaus dels progressistes». «Nosaltres som el partit dels de sota, que ha pujat per tot els que els altres han fet aquests últims anys». De Anta va afirmar que el 10 de novembre «donarem la gran sorpresa». «Cal restablir l’ordre constitucional i no hi cap equidistància».El candidat va afirmar que «a Tarragona patim una plaga terrible, el nacionalisme, que esclafa com una llosa la catalanitat i la hispanitat». Del líder del partit, Santiago Abascal, va dir que «representa tot allò que donàvem per perdut i que avui és la nostra única salvació: som part d’una gran història». «Vox és l’esperança per a tots els catalans i espanyols».De Anta va dir que «el nacionalisme porta l’ADN de la violència, com hem assistit amb impotència aquests dies, i l’Estat no ha frenat aquesta barbaritat. El candidat es va mostrar convençut que el 10-N Vox tindrà un bon resultat a Tarragona.