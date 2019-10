Les noves alarmes per espantar estornells a Tarragona sonaran durant menys estona

Els aparells, que es comencen a instal·lar aquest dimarts només s'activaran si hi ha presència d'ocells

Actualitzada 22/10/2019 a les 15:19

Punts d'instal·lació dels aparells:

Plaça Imperial Tarraco (davant antiga facultat de Lletres): 2 equips

Plaça dels Infants: 2 equips

Rambla Nova, davant Moto Club: 2 equips

Rambla Nova, davant Banc d’Espanya: 2 equip

Plaça Josep Roig i Raventós: 2 equips

Passeig Independència davant Tabacalera: 2 equips

Torres Jordi: 2 equips

C/ Manel de Falla: 2 equips

Av. Vidal i Barraquer- Tabacalera: 2 equips

C/ Rebolledo, 22-23: 2 equip

Parc C/ Pompeu Fabra: 2 equip

Av. Reina Mª Cristina, vorera Camp de Mart: 2 equips

Escola El Serrallo: 2 equip

Llar d’Infants del Serrallo: 1 equip

Llar d’Infants del Miracle: 1 equip

Llar d’Infants Bonavista: 2 equips

L'Ajuntament de Tarragona ha començat aquest dimarts a instal·lar un total de 30 aparells sonors que serviran per a espantar els ocells, bàsicament els estornells que generen nombroses queixes dels veïns que han de patir-los.Els nous aparells s'activaran a les tardes i emeten sons aguts per espantar els ocells quan tornen als arbres. Enguany, i com a novetat, el soroll que emet l'aparell només durarà 3 minuts i s'adequarà a la presència d'estornells.