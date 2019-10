La URV impulsa una prova pilot per potenciar el reciclatge

Per cada envàs reciclat s’obtindran uns punts que es podran bescanviar per regals o donatius a entitats socials

La Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha engegat una prova pilot per fomentar el reciclatge entre la comunitat universitària.La iniciativa consisteix en cinc papereres intel·ligents ubicades al Campus Sescelades en les quals s’hi han de llençar ampolles de plàstic i llaunes buides. Per cada envàs que es dipositi s’acumulen punts, que es poden bescanviar per regals individuals per a l’usuari o per donatius a entitats socials.El sistema l’ha desenvolupat l’empresa Ecoembes i la prova també està en marxa en llocs com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.