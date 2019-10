ERC va al Congrés a seguir condicionant la política per forçar el diàleg

La formació independentista va presentar ahir la seva candidatura de Tarragona pel Congrés dels Diputats i el Senat per les eleccions del 10-N

Actualitzada 22/10/2019 a les 22:04

Esquerra Republicana de Catalunya continua amb la mà estesa damunt la taula del diàleg per demostrar que «l’única sortida passa per la negociació i l’autodeterminació». La formació d’esquerres creu que per aconseguir-ho «cal tornar a ser determinants, de nou, en aquestes properes eleccions generals. La millor resposta a la sentència és omplir les urnes de vots republicans i independentistes».Jordi Salvador va expressar en la presentació de la candidatura que «l’amnistia és un mitjà fonamental per trencar amb aquesta situació d’anormalitat i que per això Esquerra necessita tenir la representació més sòlida possible en el Congrés dels Diputats, ja que si no es pressiona als socialistes, aquests demostren una nul·la predisposició al diàleg». Salvador va afegir que per Esquerra també és important ser-hi «per ocupar-se de les qüestions socials, com s’ha fet sempre, i per persistir amb les mesures que ajudin a construir unes millors condicions de vida per totes les persones en la línia de les quals s’ha treballat els darrers temps: derogació de la reforma laboral, de la LOMCE, revisió dels sistemes de pensions, la llei de l’habitatge, de la dependència i tants altres aspectes que es decideixen a Madrid». En el seu torn Jordi Salvador també va aprofitar per condemnar «totes les expressions violentes viscudes aquests darrers dies», posant en el focus les agressions policials i va assegurar que «caldrà depurar responsabilitats dels agents dels cossos de seguretat que hagin actuat de forma injustificada».Norma Pujol, número 2 al Congrés, va expressar la necessitat de «no criminalitzar als joves que, des de la publicació de la sentència, han sortit als carrers» i va reiterar la idea de «tenir una veu forta a Madrid per lluitar pels drets i les llibertats i també pels requeriments territorials bàsics». En el cas de les Terres de l’Ebre va fer esment de «la necessitat de reactivar l’impost català nuclear, tombat pel TC i d’estendre una professionalització més enllà de les plantes nuclears per tal de revitalitzar productivament aquesta àrea geogràfica».Els candidats al Senat, Miquel Aubà, Laura Castel i Josep Rufà van explicar que aquesta cambra té l’obligació d’atendre demandes territorials històriques que serien, en el cas de Tarragona i sobretot en matèria d’infraestructures, connectar el Port i l’aeroport amb el corredor del Mediterrani o estudiar una alternativa per alliberar el transport de mercaderies per la via de la costa, entre moltes altres qüestions.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, és també candidata al Congrés. Mendoza va posar l’accent en el paper clau del municipalisme, ja que «és en les institucions locals on es practica la democràcia real perquè estem obligats a seure, dialogar i pactar. És només així, teixint complicitats amb totes les administracions, que s’aconsegueix amb èxit els objectius plantejats».La presidenta de la Federació Regional, Irene Aragonès, va expressar la necessitat de «mantenir-se ferms en aquest context d’emergència democràtica», va mostrar «la solidaritat d’ERC amb els detinguts» i va manifestar «la necessitat d’acabar amb la repressió policial».