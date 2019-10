Els Mossos investiguen la mort d'una dona al carrer Felip Pedrell de Tarragona

El cos de la víctima presentava signes de violència i ha estat trobada al seu domicili

Segons que han explicat fonts policials aquest dimarts al matí, el cos dels Mossos d'Esquadra està investigant la mort d'una dona a la ciutat de Tarragona, al seu domicili al carrer Felip Pedrell.Segons el comunicat policial, aquesta matinada cap a les 1.04 h els Mossos van ser alertats de la mort d'una dona al seu domicili. Diverses dotacions policials i dels serveis d'emergències es van desplaçar al domicili on van localitzar el cos sense vida d'una dona amb signes de violència.No hi ha més informació sobre les circumstàncies del succés, tot i que l'agència Efe afirma, de fonts pròximes a la investigació, que una de les principals hipòtesis que s'estudien és que l'autor del crim sigui alguna persona de l'àmbit familiar, pel que s'estan fent gestions per determinar la seva implicació.