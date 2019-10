Apareixen noves imatges de la detenció de la tarragonina Laura Solé

Un vídeo mostra com els policies de paisà van arrossegar la jove pel carrer

Actualitzada 22/10/2019 a les 23:49

Mes imatges de la detenció de la del segrest de la xiqueta de #Tarragona , tremendes !! @AnonymusCat, jo no les havia vist pic.twitter.com/7A3uKku8qV — Sus Markes (@susmarkes) October 22, 2019

A Twitter ha començat a circular aquest dimarts al vespre un vídeo amb noves imatges del moment en què es va produir la detenció de la tarragonina Laura Solé per part d'agents de la Policia Nacional de paisà i armats amb porres extensibles la passada setmana.Les imatges, que ha publicat l'usuari @susmarkes, estan preses des d'un balcó d'un edifici al carrer Ramon y Cajal, lloc on la jove va ser interceptada pels agents quan estava sola.També es pot veure com hi ha una persona que intenta aproximar-se a la jove quan l'estan detenint i de seguida un altre agent de paisà el fa fora amenaçant-lo amb la porra. Es poden sentir crits de la gent que protesten per l'actuació de la policia.Posteriorment els agents acaben arrossegant la jove cap al carrer Jaume I. de fet, les imatges més vistes de la detenció ja corresponen al mateix carrer Jaume I, però a l'altura de la Tàrraco Arena Plaça.Laura Solé es troba actualment ingressada al centre penitenciari de Mas Enric, en presó preventiva sense fiança.