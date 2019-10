Tarrorífic 2019 proposa una visita al fossar de la Catedral i nits de llegendes a la Casa Castellarnau

La iniciativa promoguda per Argos Tarragona i Tarragona Turisme tindrà lloc del 25 d’octubre al 2 de novembre

Per tercer any consecutiu, l’empresa Argos Tarragona i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona organitzen el programa Tarrorífic, per Tots Sants.El programa, plantejat com un 'viatge al món de la mort' tindrà lloc del 25 d’octubre al 2 de novembre, i centrarà l’activitat “Llegendes i Narracions gòtiques de Tarragona” a la Casa Castellarnau.Una novetat d'aquest any és que a les visites guiades al cementiri de Tarragona i la Necròpolis del Francolí s’hi afegeix un nou cementiri: el fossar de la Catedral.Les reserves per assistir als actes programats ja es poden fer al web www.tarrorific.com Una visita a la Necròpolis del Francolí per conèixer l’inframón en els temps de Roma i el culte als morts de la Lemúria romana.Hora: 17 h en catalàPunt de Trobada: porta de la Necròpolis (Av. Ramón y Cajal, 84)Una visita per la Seu, els seus sepulcres, l’espai del fossar, els temps de la pesta negra… per apropar-se al món de la mort a l’edat mitjana.Horari: 17 h en català i 18 h en castellàPunt de Trobada: Porta de Catedral, pla de la Seu.Després de la Guerra del Francès, els cementiris de la ciutat van quedar plens i es va decidir la construcció d’un de nou als afores de la ciutat: aquesta necròpolis compta amb un conjunt notable de sepulcres i làpides de gran valor artístic.Hora: 11 h en castellà i 12 h en catalàPunt de trobada: exterior de la porta del CementiriLlegendes i narracions gòtiques per no dormir en una nit plena d’històries sobre crims, fantasmes i espiritisme basades en fets reals de la ciutat, enguany en un indret ben interessant: la Casa Castellarnau.Hora: 21 h en català i 22 h en castellàPunt de Trobada: Portal del Roser