Pau Ricomà no assistirà a la convocatòria de càrrecs electes que proposa la CUP

L'alcalde tarragoní d'ERC considera que s'intenta deslegitimar el Govern de la Generalitat

Actualitzada 21/10/2019 a les 10:33

L'alcalde de Tarragona ha anunciat aquest dilluns, a través del seu compte personal de Twitter, que no assistirà a la convocatòria de la CUP de càrrecs electes d'aquest dilluns a Barcelona.Ricomà justifica la seva decisió perquè considera que la convocatòria «té una càrrega de deslegitimació del Govern de Catalunya». L'alcalde republicà afegeix en el seu missatge a Twitter que, «segur que s'han fet errors però al meu entendre toca apuntalar les nostres institucions, no posar-les en crisi definitiva».La CUP ha convocat els càrrecs electes de totes les formacions «democràtiques» per ultimar una proposta postsentència «que estigui a l'alçada del moment popular».A través d'un comunicat, els cupaires han explicat que l'objectiu és culminar en una Taula Internacional per a l'Autodeterminació, l'Amnistia i la Llibertat. Hi estan cridats a participar tant electes a nivell local (alcaldes i regidors), com també diputats i diputades a nivell de país.La CUP ha explicat que ha decidit prendre la iniciativa després de copsar la «incapacitat» del Govern de donar una resposta política «a l'alçada de les mobilitzacions populars que estan desbordant el país». La trobada serà a les 19 hores a les Cotxeres de Sants.