L'Ajuntament de Tarragona augmenta la taxa d'escombraries un 11% per a l'any vinent

El ple municipal també ha acordat aplicar un recàrrec de l'IBI als grans tenidors de pisos buits a la ciutat

Actualitzada 21/10/2019 a les 14:11

Sobre la sentència

La sessió plenària de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest dilluns un increment de l’11% de la taxa d’escombraries de cara al 2020, amb el vot favorable de l’equip de govern format per ERC i En Comú Podem, i els dos principals partits de l’oposició, PSC i Ciutadans.També ha prosperat la nova ordenança que s’aplicarà a partir de l’any vinent i que gravarà els grans tenidors que tinguin pisos buits amb un recàrrec de l’IBI del 50%.A més, s’ha donat llum verda a destinar 100.000 euros per fer obres de millora a l’amfiteatre, tancat al públic per problemes estructurals. Aquests diners serviran per executar les dues primeres fases dels treballs que han de permetre reobrir l’accés a l’arena i poder fer els espectacles de Tarraco Viva.Al final de la sessió, l’alcalde Pau Ricomà ha pres la paraula per fer una crida a la concòrdia i al diàleg per solucionar «un problema estrictament polític». També ha lamentat les mostres de rebuig a la sentència que han estat violentes i ha criticat la resposta de l’Estat a través de la «repressió o la via de l’amenaça». Així mateix ha expressat el seu suport als joves de la ciutat i als periodistes que han patit lesions durant els aldarulls i als empresonats.Mentre Ricomà adreçava aquestes paraules, els consellers de Ciutadans i el Partit Popular s’han aixecat i han marxat.