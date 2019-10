L'Ajuntament es fa amb 53 tauletes mitjançant lising per 48.700 euros

El consistori continua amb la transformació administrativa digitalitzant l’atenció al ciutadà

Actualitzada 20/10/2019 a les 19:42

L’Ajuntament de Tarragona ha adquirit un total de 53 tauletes que repartirà entre els operaris de les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC) i els regidors. El consistori s’ha fet amb aquestes tauletes mitjançant arrendament financer amb opció de compra o, el que és el mateix, lising, i el cost ha estat de 48.707,01 euros.Per una banda, l’Ajuntament ha adquirit un total de 18 tauletes amb sistema operatiu Android 6.0 que distribuirà entre el personal de les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC) que s’emmarquen dins del procés de transformació digital del consistori.Aquest nou sistema de treball reduirà l’ús de paper per part de l’Ajuntament, així com permetrà digitalitzar tot el procés d’atenció ciutadana. Segons explica el regidor de Serveis Econòmics i Centrals, Jordi Fortuny, «fins ara, el ciutadà entrava una instància en paper a través de l’OMAC on es posava el segell i s’entrava manualment al sistema. La principal diferència és que la informació recollirà al moment les dades a través d’aquestes noves tauletes dotades amb el sistema de firmes biomètriques».Es tracta d’un traç realitzat sobre una pantalla electrònica dissenyada per a això, en un dispositiu que compta amb un programari que associa una sèrie de dades (pressió, velocitat d’escriptura, traços, etc.) a una identitat, la del signant. «Amb les noves tauletes donem un pas important en la digitalització dels processos administratius i, sobretot, aconseguim que el ciutadà vegi simplificada la tramitació», afegeix Fortuny.Per altra banda, el consistori ha adquirit 35 tauletes digitals amb sistema operatiu Windows 10 PRO que es distribuiran entre tots els regidors de l’Ajuntament de Tarragona, així com els secretaris de les comissions i òrgans col·legials. D’aquesta manera s’unifica tots els dispositius electrònics que fins ara feien servir i es redueixen a una tauleta i un telèfon mòbil.Cal recordar que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) va guardonar a l’Ajuntament de Tarragona pel seu grau de digitalització. En concret, la distinció reconeixia que el consistori es troba entre les administracions locals catalanes més destacades pel que fa a la implantació i ús dels serveis d’Administració electrònica als ajuntaments catalans.