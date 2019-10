Ferran Bel: «No serà una campanya normal perquè Ferran Rull no és aquí»

Bel va lamentar la violència i els incidents dels últims dies i va assegurar que «alguns ja tenen la imatge que fa temps que busquen»

Actualitzada 21/10/2019 a les 20:09

Ferran Bel va defensar que no es viu en una situació de normalitat perquè la candidatura de Tarragona de Junts per Catalunya pel Congrés dels Diputats, que va presentar ahir al Balcó del Mediterrani, hauria d’estar encapçalada per Josep Rull: «La primera anormalitat és que el nostre cap de llista, Josep Rull, no està aquí perquè des d’una sentència totalment injusta se’l priva d’encapçalar-la».Bel va defensar que, tot i que Rull no pot liderar la candidatura, faran una campanya considerant que continua sent el seu cap de llista. Un cap de llista que, com explicava Bel, «va ser escollit en les últimes eleccions al Congrés dels Diputats, que va prendre possessió de la seva acta i que, també en una situació sense precedent, no va ser un jutge sinó la mateixa presidenta, Meritxell Batet, i la mesa, qui el va privar d’exercir els seus drets polítics que l’hi havien atorgat tota la gent del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès».Bel també va considerar que la campanya s’emmarca en un marc d’anormalitat a Catalunya perquè la sentència «no només ha afectat les nostres llistes electorals sinó que també ha afectat de forma definitiva a les relacions amb el conjunt de l’Estat espanyol». Va criticar, a més, que «el govern actual, el de Pedro Sánchez, és incapaç d’afrontar la situació que es viu a Catalunya i encara no ha agafat el telèfon a Quim Torra». El cap de llista al Congrés de Junts per Catalunya a Tarragona va afegir que «a Pedro Sánchez li pot agradar més o menys, però qui va escollir al president de la Generalitat de Catalunya és el Parlament de Catalunya en funció d’unes eleccions convocades precisament des del govern de l’Estat espanyol, fet que ja era una anomalia. Per tant, no és presentable que al segle XXI un cap del govern no vulgui parlar amb els representants legítims de la Generalitat». «Tampoc és presentable que estigui utilitzant tantes excuses que són falses. Dir que el senyor Torra no ha condemnat la violència és una falsedat», va concloure.En relació amb la situació en què es presenta la campanya electoral, Bel va lamentar que hauran de dirimir amb «la falta total i absoluta de voluntat de diàleg per part de l’Estat», i va assegurar que ningú els podrà dir «gràcies pels seus vots a canvi de res». Sobre la presentació de la candidatura de Tarragona, va defensar que no «hem d’oblidar les diferents propostes territorials però també hem de ser conscients del context que estem vivint en l’àmbit nacional».Pel que fa a la llista, Bel va defensar que és «transversal, unitària, i que té molta experiència en la gestió municipal i que coneix quins són els problemes del dia a dia de la gent de Tarragona».Pel que fa als incidents viscuts aquests dies a Catalunya, Bel va lamentar-los i els va considerar de «puntuals» i que acaben «contaminant un moviment pacífic», i va afegir que cal «reflexionar». «El que em sap més greu és que alguns tenen una imatge que fa temps que busquen, i que han provocat ells mateixos», va finalitzar.Per la seva part, el cap de llista al Senat, Hèctor López va defensar la importància de la representació en aquesta cambra «perquè és la que perpetra el 155».