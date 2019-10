El Mercat Medieval omple els carrers de la Part Alta tot i la pluja

Els organitzadors consideren que el canvi de dates ha perjudicat l’afluènica de públic

Actualitzada 20/10/2019 a les 20:19

El Mercat Medieval de Tarragona va arribar el passat cap de setmana al quart de segle. El president de l’entitat organitzadora, Josep Maria Valderrama, va manifestar a aquesta redacció que «ha vingut molta gent, però el canvi de data ha perjudicat». En edicions anteriors, aquesta proposta es feia coincidint amb les festes del Pilar, va dir Valderrama, qui també va comentar que «tot i que s’han ajuntat diverses circumstàncies negatives, tot ha anat molt bé». El responsable de l’organització del Mercat Medieval va apuntar que, a més del canvi de data, «a causa de la vaga convocada per al passat divendres va fer que vingués poca gent i avui –per ahir– tampoc ens està acompanyant el temps». Tot i això, Valderrama es va mostrar «molt satisfet» pel fet que el Mercat Medieval «ha arribat als vint-i-cinc anys i està del tot consolidat».Valderrama va remarcar que iniciatives com el Mercat Medieval contribueixen a «activar el comerç dels voltants de la Catedral i, de fet, de tota la Part Alta, perquè els carrers s’omplen de gent que gaudeixen dels espectacles i de veure i comprar a les parades que s’instal·len al pla de la Seu i al carrer de les Coques». Valderrama també va destacar que el Mercat Medieval «és un atractiu turístic, sempre hi ha molts turistes i persones que vénen de poblacions pròximes a Tarragona».Les ofertes dels comerciants participants en el Mercat Medieval van ser de tota mena, destacant les vinculades al món de la gastronomia, com una parada que venia productes típics de l’illa de Menorca, però també n’hi havia ceràmica de la Provença o diverses cerveses artesanals elaborades per empreses del territori de Tarragona i vingudes d’altres punts de Catalunya.Parades que oferien bijuteria, formatges, embotits, espècies, dolços, pastissos artesanals, sabons, productes aromàtics, ungüents, herbes medicinals o joguines eren algunes de les que es van poder visitar al llarg del passat cap de setmana al Mercat Medieval.Valderrama va comentar a aquesta redacció que el Mercat Medieval està «més que consolidat» i suposa «un motiu per venir a la Part Alta, tant per comprar els productes que es poden trobar en les parades com gaudir de les activitats lúdiques que organitzem i que recorden com era el passat medieval de la nostra ciutat».