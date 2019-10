Demanen 12 anys de presó a una persona acusada de violació

La víctima era menor quan van passar els fets

Actualitzada 20/10/2019 a les 20:16

La Secció Segona de l’Audiència Provincial de Tarragona jutjarà el pròxim dijous, dia 24 d’octubre, una persona acusada d’un delicte d’agressió sexual per violació a una víctima menor de 16 anys i d’un delicte lleu de lesions. Els fets van ocórrer a Tarragona l’any 2016.Segons informació facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal del cas demana 12 anys de presó a l’acusat. Segons aquest, la persona que serà jutjada havia quedat amb la víctima, de 13 anys, amb coneixement de tal circumstància per part d’ell, i una amiga d’aquesta per a anar a casa de la mateixa a beure i consumir marihuana. Més tard, el processat i la víctima van anar a una festa. En un moment determinat, aprofitant la vulnerabilitat de la víctima per afectació per l’estat etílic i el consum de cànnabis, va acabar perdent el coneixement i l’acusat la va portar a un lloc allunyat i despoblar, i la va agredir sexualment, segons relata el fiscal. En aquest cas, concorre la circumstància agreujant d’abús de superioritat i abús de lloc.