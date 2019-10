Buch: «Des del primer moment es va avisar del incendi de Miasa»

L’incendi es va produir el 7 de juliol i el grup parlamentari d’ECP va presentar una pregunta al Govern de la Generalitat

Actualitzada 20/10/2019 a les 20:12

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha respost a una pregunta parlamentària presentada pels diputats Yolanda López i Marc Parés, d’En Comú Podem, en relació amb les mesures de seguretat que es van aplicar el passat 7 de juliol, amb motiu de l’incendi a l’empresa Miasa, un succés que va fer saltar totes les alarmes en amplis sectors de la ciutadania de Tarragona, sobretot en els barris de Ponent, a causa de l’espectacularitat de les flames. L’incendi va ser classificat com a «categoria 1 important», va recordar el conseller Buch en la resposta a la pregunta presentada per ECP per conèixer com van funcionar els protocols per a casos d’emergència.Buch va assegurar que «els protocols d’actuació i informació a la ciutadania van ser els previstos per la fase d’alerta del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat). El conseller va respondre que es va avisar la població «a través de comunicats elaborats pel Gabinet d’Informació del Plaseqcat i dels mitjans de comunicació, incloent-hi els d’àmbit local, adequant la informació a la gravetat de l’accident per evitar reaccions desproporcionades entre la població». Segons va dir Buch, «des del primer moment i constantment es va informar la població a través de xarxes socials i dels mitjans de comunicació per traslladar un missatge clar quant als riscos existents en cada moment, actualitzant dades constantment». El conseller d’Interior va afegir que «el Gabinet d’Informació del Plaseqcat es va coordinar en tot moment amb el Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Tarragona i de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona».Per altra banda, en la resposta al grup parlamentari d’ECP, Buch va remarcar que «el Cecat va informar els ajuntaments de la zona i, en el cas concret del de Tarragona, que va activar el seu pla municipal de protecció civil, es va coordinar la informació prevista als elements vulnerables per transmetre que no hi havia ordre de confinament», tot i l’espectacularitat de les flames que es van poder veure des de molts punts de la ciutat. Veïns de Campclar i la Floresta van marxar de manera precipitada de les seves cases.