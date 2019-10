Unes 500 persones es concentren a Tarragona a favor de la unitat d'Espanya

S'han cridat consignes com «España 1 y no 51» o «España unida jamás será vencida»

A les 17 hores d'aquest diumenge hi havia convocada una manifestació de caràcter constitucionalista per mostrar suport als cossos de seguretat de l'Estat Espanyol desplaçats a Catalunya, i per reivindicar la unitat d'Espanya. Grups antifeixistes de la ciutat havien contraprogramat una concentració de rebuig a aquesta manifestació, que al final s'ha desconvocat.Unes 200 de persones s'han aplegat davant la caserna de la Guàrdia Civil amb banderes espanyoles, i han cridat consignes com «Puigdemont a prisión», «España 1 y no 51» o «España unida jamás será vencida». A l'alçada de la plaça de les Corts Catalanes, un veí ha tret una bandera preconstitucional i els manifestants l'han aplaudit mentre cridaven «Tu si que vales».Vinguts de diversos punts del Camp de Tarragona, segons han explicat, han atès els mitjans de comunicació i han mostrat el seu punt de vista en aquest conflicte entre Catalunya i Espanya. «Hem organitzat una trobada amb gent que no volem la independència» explicava Manuel Villalba, un dels organitzadors. «Ens hem reunit per mostrar el nostre suport a la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, que ho estan passant malament», ha explicat. «Les nostres úniques armes són les banderes i les cançons, no volem violència».Preguntat per quina solució creien que seria la millor pel conflicte polític actual, han explicat que «la gent de Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona saben que els nostres pares són d'Andalusia, volem defensar la nostra terra, la nostra bandera».Juan Cano, participant de la convocatòria ha explicat que s'ha citat amb els seus companys per mostrar el seu suport als cossos de seguretat de l'Estat. «Això és Tarragona, i això es Catalunya i no tenen dret a fer el que estan fent», ha explicat, «Ja n'hi ha prou que per dur una samarreta d'Espanya et titllin de 'facha'», ha conclòs.La marxa ha enfilat Rambla amunt fins a arribar a la seu de la Policia Nacional a Tarragona on han cridat consignes com «Ésta es nuestra policia»., i finalment ha arribat fins les portes de l'Ajuntament.