Segueixen les mobilitzacions a Tarragona aquest diumenge

CDR Tarragona ha convocat al Campus Catalunya de la URV un 'Pícnic per la Llibertat'

Actualitzada 20/10/2019 a les 10:15

Concentració constitucionalista

Quasi una setmana després de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem del judici de l'1 d'octubre, la societat catalana segueix amb les mobilitzacions per mostrar el seu rebuig a la sentència.Aquest diumenge el CDR Tarragona ha organitzat a les 10 hores, davant els jutjats de la ciutat, un acte pacífic de protesta contra l'empresonament de Laura Solé i Joan Tortosa. Tot seguit, a les 12 hores, s'ha convocat al Campus Catalunya de la URV un 'Pícnic per la Llibertat'.Aquesta tarda, tal com es va fer ahir dissabte, a les 19 hores s'ha organitzat una empaperada popular.Per altra banda, partidaris de la unitat d'Espanya han convocat a les 17 hores una concentració de suport davant la caserna de la Guàrdia Civil de Tarragona.