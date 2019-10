Estan pendents de passar a disposició judicial almenys sis detinguts

Més d'un centenar de persones es concentren des de les deu d'aquest matí de diumenge davant dels jutjats de Tarragona per donar suport als detinguts per la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra la nit del divendres durant els aldarulls a la ciutat de Tarragona. Entre els concentrats hi ha familiars i amics dels detinguts hi ha també l'alcalde tarragoní Pau Ricomà. El grup ha cridat consignes com 'llibertat preses polítiques' o 'li diuen democràcia i no ho és', davant d'una desena de policies nacionals i de dues furgonetes de Mossos ubicades a la porta del jutjat de guàrdia. Segons fonts pròximes a la defensa, en les dependències judicials hi ha almenys sis detinguts que estan a l'espera de passar en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció número 1.