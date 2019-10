Unes 200 persones a Corsini participen en una «empaperada popular»

«Estic aquí perquè hi ha canalla que no es mereix ara mateix estar empresonada a Mas Enric o a Barcelona» deia una participant

El CDR Tarragona ha organitzat aquesta tarda a la plaça Corsini una «empaperada popular» on animen a la gent a dur cartells i cola per penjar-los.Segurament, a causa de la notícia que ha saltat durant aquest dissabte sobre l'empresonament de dos joves tarragonins detinguts durant els aldarulls a la ciutat, i la mobilització de rebuig organitzada a Mas Enric, l'acte ha començat una mica tard, tot i que a les 19 hores ja començava ha haver-hi gent davant el Mercat Central. Finalment s'hi han aplegat unes 200 persones.L'ambient ha estat totalment pacífic i familiar. A les 20 hores s'ha programat una segona encartellada.«Hem vingut a l'encartellada per la violència policial i la sentència i pels empresonats que s'han fet aquí a Tarragona. Això no és un país deomcràtic» apuntava Meritxell Vilella qui ha anat a Corsini acompanyada de dues amigues.«Estic aquí perquè hi ha canalla que no es mereix ara mateix estar empresonada a Mas Enric o a Barcelona. Vinc a donar la cara per ells», expressava la Montse, mentre escrivia nous cartells amb retolador arrepenjada al tradicional banc de la plaça. «No és un tema d'independència, és un tema de drets humans», puntualitza.