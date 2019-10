Vermut i jocs de taula en una nova mobilització pacífica a la plaça Imperial Tàrraco

Hi ha un carril de pujada obert al trànsit a l'Avinguda Roma, i un carril de baixada tallat a la Rambla Lluís Companys

Actualitzada 19/10/2019 a les 13:15

Prop d'un centenar de manifestants s'ha personat a la plaça Imperial Tàrraco, convocats per CDR Tarragona, tallant la circulació dels vehicles. Concretament, hi ha un carril de pujada obert al trànsit a l'Avinguda Roma, i un carril de baixada (direcció al Joan XXIII) tallat a la Rambla Lluís Companys.Els participants han portat jocs de taula i cartes i, en un ambient festiu i tranquil, han ocupat la plaça Imperial. En un principi hi havia poca gent, però a poc a poc grups de joves i famílies s'han anat sumant a la concentració.No s'han produït aldarulls, algun conductor que ha utilitzat el clàxon per saludar als manifestants i que aquests que han respost amb aplaudiments. En algun moment algun conductor ha increpat als manifestants, però no hi ha hagut cap mena d'incident.El Comitè en Defensa de la República de la ciutat ha convocat, sota l'eslògan La repressió no s'atura, nosaltres tampoc, aquesta trobada la plaça Imperial Tàrraco i a les 19 hores a la plaça Corsini hi ha convocada una «empaperada popular».