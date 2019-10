Un grup de persones es concentra als jutjats de Tarragona en suport a la detinguda Laura Solé

La seva germana ha explicat que «la tenen aïllada i no deixen que parlem amb ella»

Un grup de persones s'ha concentrat aquest matí de dissabte davant els jutjats de Tarragona. La tarragonina Laura Solé va ser detinguda durant la nit de dijous a divendres per un grup de policies de paisà al carrer Jaume I, al costat de la Tàrraco Arena Plaça, i aquest matí havia de declarar als jutjats.La seva germana Sílvia Solé ha assegurat que «la família en sabem ben poc de la Laura, la tenen aïllada i no deixen que parlem amb ella». «No sabem si la tenen aïllada en una cel·la a part, però l'únic que sabem del cert és que tots els detinguts estan a la comissaria de Campclar i ella està aquí, per tant, està disposició de la Policia Nacional», ha sentenciat.«Com que tot el que diguem o fem pot repercutir negativament» deia la Sílvia, la família i l'advocada de la Laura prefereixen portar el tema amb discreció i no fer més declaracions sobre els delictes dels quals se l'acusa.«Exigim la llibertat, no només de la meva germana, també del David Solé, del Joan Tortosa que està aquí amb la Laura, i de totes les persones detingudes a Campclar», ha volgut concretar.