Un centenar de persones mostren a Mas Enric el seu rebuig a l'empresonament de Laura Solé i Joan Tortosa

Els regidors tarragonins Dídac Nadal (Junts) i Laia Estrada (CUP) han mostrat el seu suport als empresonats

Actualitzada 19/10/2019 a les 19:38

Un centenar de persones s'han aplegat aquesta tarda davant la presó de Mas Enric per mostrar el seu rebuig a l'empresonament sense fiança per a Laura Solé i Joan Tortosa, detinguts dijous a Tarragona.Els regidors tarragonins Dídac Nadal (Junts) i Laia Estrada (CUP) han mostrat el seu suport als empresonats i han format part d'aquesta concentració pacífica.«Abans de tot volem lamentar els actes viscuts a la ciutat a la ciutat de Tarragona» expressava Nadal. «Volem donar tot el nostre suport a totes aquelles persones, molt joves, que han estat detingudes», i ha seguit remarcant que «són molt joves i no s'han aclarit els fets». Ha volgut expressar també el seu malestar per l'empresonament i ha assegurat que «hi havia alternatives». «Volem reclamar la llibertat d'aquestes persones i demanen tranquil·litat a la gent», ha dit. Finalment ha reclamat a l'Estat «una alternativa, un diàleg, una proposta, una negociació».Per la seva banda Laia Estrada ha assegurat que la Laura i el Joan són «nous presos polítics» i ha volgut mostrar el seu suport a familiars i amics. «Responsabilitzem a les forces policials dels aldarulls a la nostra ciutat, i a la resta de grans ciutats catalanes», per aquest motiu li ha demanat a l'alcalde Pau Ricomà «que demani a les forces policials que marxin, que se'n vagin». Estrada ha dit que la ciutat ha viscut moltes protestes i manifestacions i no hi havia hagut aldarulls «com els que estem vivint d'ençà que aquesta gent ha vingut a la nostra ciutat, al nostre país».«Estem veient una política, una operació per sembrar el terror als nostres carrers i que aquests es buidin», deia Estrada abans d'afirmar que «l'Estat té autèntic pànic a les mobilitzacions multitudinàries que estem veient». Ha aprofitat per demanar a la gent que segueixi mobilitzada i «que no abandoni els carrers, ja que nosaltres seguirem amb la mobilització no violenta».Estrada ha denunciat els «muntatges policials», ja que, «els empresonats estan acusats només de desordres públics». «La presó sense fiança és una estratègia per sembrar la por» ha conclòs.Finalment ha demanat a totes les forces polítiques «fer un front comú per deixar ben clar que l'única sortida democràtica a aquest conflicte és mitjançant el nostre dret a l'autodeterminació i mitjançant l'amnistia i la llibertat de tots els presos polítics».