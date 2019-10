Trenta-cinc contenidors cremats, bancs i senyals de trànsit arrancats durant els disturbis de divendres a la nit

L'Ajuntament ha informat que un vehicle ha cremat al carrer Riu Corb de Campclar.

L'Ajuntament de Tarragona ha fet balanç dels desperfectes en el mobiliari urbà produïts durant la nit de divendres.En total 35 contenidors han quedat cremats o malmesos al centre de la ciutat i també al voltant de l'estació de trens i al barri Campclar. La Guàrdia Urbana, el servei de grua i els serveis de neteja han treballat tota la nit i a primera hora del matí per retirar els contenidors que obstaculitzaven la via pública i netejar els carrers.Per altra banda al carrer August diferents papereres han estat cremades, a l'entorn de la Font Centenari els manifestants van arrencar diferents bancs juntament amb set senyals de trànsit als carrers propers a la Rambla Nova. També en aquesta zona diferents panots han estat arrencats o trencats, avui dissabte els operaris municipals ompliran, com a mesura provisional, els forats amb formigó per evitar caigudes o ensopegades dels vianants, a l'espera que al llarg de la setmana vinent es col·loquin noves lloses.Finalment l'Ajuntament ha informat que un vehicle ha cremat al carrer Riu Corb de Campclar.