Ricomà: «L'origen de l'actual situació és una sentència que retalla drets i llibertats»

També ha condemnat els «excessos policials» i les «actuacions violentes de petits grups que no representen la majoria de la ciutadania»

Actualitzada 19/10/2019 a les 18:48

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha comparegut aquesta tarda al Palau Municipal davant dels mitjans de comunicació per valorar l’actualitat política i social de les darreres hores. Acompanyat de l’equip de govern, Ricomà ha expressat que «Estem davant d’un conflicte polític i no d’un problema d’ordre públic. I els governs han d’actuar en conseqüència. No serà omplint les presons de joves catalans com se solucionarà el problema».Ricomà ha asseverat que «l’origen de l’actual situació és una sentència que retalla drets i llibertats i que condemna a duríssimes penes als líders polítics i socials del país» i ha convidat al Govern d'Espanya a «deixar la via de la judicialització i comprometre’s en solucions polítiques, en solucions perdurables i que a través del diàleg s’obrin finestres d’esperança per a la gent».Pel que fa als aladrulls que ha patit el país les darrers nits ha volgut reflexionat que «és responsabilitat de tots els governs que aquesta expressió es pugui dur a terme de manera pacífica, massiva i lliure». I ha condemnat els «excessos policials» i les «actuacions violentes de petits grups que no representen la majoria de la ciutadania». «Aquest no pot ser el camí, de cap manera» ha conclós.Finalment s'ha adreçat a tots els ciutdans de la ciutat dient que «Ens preocupa tota la ciutadania. La que no surt de casa per por, la que es veu envoltada i agredida per la policia sense tenir cap intervenció i també la dels joves detinguts».