La Laura «és innocent i no ha fet res, però està forta, intentant adaptar-se a la presó que no és fàcil»

La seva germana ha volgut informar que Joan Tortosa, es troba al bloc d'homes de la presó i «està bé, desitjant abraçar al seus»

Actualitzada 19/10/2019 a les 20:56

La Silvia Solé, germana de la Laura, una de les dues persones empresonades a Mas Enric després d'haver estat detingut dijous a Tarragona, ha declarat davant els mitjans que «la Laura està bé».«Està forta, intentant adaptar-se a la presó, que sabem que no és quelcom fàcil», ha dit. Ha volgut agrair, de part de la Laura i de tota la família, el suport rebut. La Silvia no ha pogut evitar emocionar-se durant l'atenció als mitjans. «Ella està a la presó pels seus ideals, és innocent i no ha fet res», ha repetit la Silvia, tal com ho ha fet la Laura des de la presó. «Ella està molt segura de la seva innocència, és el que m'ha dit, i també que no defallim».Per altra banda ha volgut informar que l'altre detingut, Joan Tortosa, es troba al bloc d'homes de la presó i «està bé». «El Joan desitja veureu's a tots i abraçar-vos, però està bé» ha conclòs.