Dídac Nadal reclama un nou Pla Local d'Igualtat després que l'últim caduqués l'any 2018

Actualitzada 19/10/2019 a les 11:00

El portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, reclama la redacció d’un nou Pla Local de Polítiques d’Igualtat després que la vigència de l’últim pla finalitzés l’any passat.«Actualment l’Ajuntament de Tarragona no compta amb cap pla local actualitzat per tal d’establir i regular els mecanismes i recursos per fer efectiu el dret a la igualtat entre homes i dones; i treballar per evitar la discriminació per raó de sexe en tots els àmbits», ha lamentat Nadal.En aquest sentit, el portaveu de Junts per Tarragona, que elevarà la proposta al pròxim Consell Plenari previst pel dilluns 21 d’octubre, sol·licita que «s’iniciï la redacció del nou Pla Local de Polítiques d’Igualtat al més aviat possible posant en marxa un procés de participació ciutadana que involucri a totes aquelles entitats interessades».Nadal també reclama incrementar els recursos humans i econòmics per tal d’assolir amb eficàcia els objectius del pla. «Moltes de les actuacions definides en l’anterior pla no es van portar a terme per la manca de recursos», ha assenyalat. De fet, en aquesta línia i amb l’objectiu que el Pla Local de Polítiques d’Igualtat esdevingui transversal, el portaveu de Junts per Tarragona reclama que «cada departament de l’Ajuntament de Tarragona disposi, anualment, d’un tant per cent del seu pressupost destinat a impulsar, desenvolupar i avaluar les accions del pla».«L’administració pública ha de ser un exemple en el treball per la igualtat de gènere i en la posada en marxa de totes aquelles polítiques adreçades a garantir la igualtat entre homes i dones», ha conclòs Nadal.D'altra banda, el grup municipal de Junts per Tarragona aprofitarà el ple d'aquest dilluns per demanar que Tarragona disposi d'una unitat de medicina hiperbàrica que permeti actuar d'emergència davant de casos d'intoxicacions així com accidents submarins. Actualment, les cambres hiperbàriques més properes es troben a hospitals de Barcelona i Castelló, és a dir, a més de 100 kilòmetres de distància.Tarragona, per la seva ubicació al costat del mar i per la seva activitat industrial que concentra un alt nombre d'empreses del sector químic, esdevé una zona d'alt risc quant a dues de les principals aplicacions de la medicina hiperbàrica: les descompressions i les intoxicacions.Junts per Tarragona demanarà al ple la instal·lació de l'equipament necessari per a una unitat de medicina hiperbàrica a la ciutat, així com els recursos professionals i econòmics necessaris per a posar-la en funcionament.