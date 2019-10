Almenys nou detinguts en la quarta nit d'aldarulls a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola carreguen contra els manifestants a plaça Imperial Tarraco i Rambla Nova

Actualitzada 19/10/2019 a les 01:09

Els Mossos d'Esquadra han detingut almenys nou persones en la quarta nit consecutiva d'aldarulls a Tarragona. A banda la policia espanyola ha detingut com a mínim dues persones més. Els enfrontaments entre manifestants i forces policials han estat importants, sobretot a la plaça Imperial Tarraco i la Rambla Nova. Hi ha hagut càrregues policials i per part dels protestants llançament d'objectes diversos i crema de contenidors. Els agents han aconseguit dispersar el prop d'un miler de manifestants pels carrers de la ciutat amb diferents accions coordinades amb els vehicles en un parell d'hores. S'han disparat alguns projectils de foam per part dels Mossos i llançat explosius per part dels concentrats.Els enfrontaments han començat cap a dos quarts de nou del vespre. La multitudinària manifestació de l'esquerra independentista havia acabat sense incidents una estona abans a la plaça de la Font i prop d’un miler s'han dirigit a la plaça Imperial Tarraco, davant la subdelegació del govern espanyol. Després d'uns moments de tensió entre els dos fronts, han començat els llançaments d'objectes i petards cap a la línia de protecció dels Mossos. Les càrregues han estat força imminents i també hi han participat agents de la policia espanyola. En un primer moment han utilitzat les defenses, especialment contra un manifestant al qual un grup d'agents ha reduït amb contundència.Els manifestants s’han mogut amb rapidesa cap al tram inicial de la Rambla Nova, on han començat a fer barricades cremant contenidors, fet que ha dificultat la mobilitat de les furgonetes policials. Després d’una primera càrrega la situació s’ha estabilitzat a l’alçada de la Font del Centenari. Especialment perquè la Guàrdia Urbana de la ciutat, encarregada de regular el trànsit, no el tallava en els carrers propers, fet que ha provocat que durant més de 20 minuts els vehicles circulessin amb normalitat entre els dos fronts.Un cop el trànsit ha quedat restringit els policies han carregat per sorpresa des de diferents fronts. Això ha provocat moltes corredisses i ha dispersat els concentrats pels carrers del voltant. Allà han creat noves barricades amb contenidors cremats i ha començat la persecució amb els agents. A poc a poc la normalitat ha tornat al centre de la ciutat, amb focus de tensió puntuals ja fos per la crema de contenidors o per la detenció d’alguns protestants. Davant l’estació de tren, per exemple, hi ha hagut un mínim de quatre detinguts.