Prop d'un miler de persones es manifesten a Tarragona i tallen l'A-7

El grup s'ha aturat davant la comissaria de la Policia Nacional, on ha entonat alguns càntics

Actualitzada 18/10/2019 a les 12:01

Unes mil persones es manifesten pels carrers de Tarragona el matí d'aquest divendres, 18 d'octubre, en el marc de la vaga general. El grup ha recorregut el centre de la ciutat de forma pacífica amb una pancarta en la qual s'hi pot llegir «La lluita és l'únic camí». Poc abans de les 12 han tallat l'A-7.Alguns dels participants en aquesta manifestació han participat aquest matí en un tall a l'A-27 per barrar l'accés al Port de Tarragona. Cap a les 10.15h l'han aixecat i s'han dirigit al centre de la ciutat, on més persones s'han unit a la marxa a mida que anava avançant.Els manifestants han recorregut diversos carrers de la ciutat fins a arribar a diversos punts del centre. Pel camí s'han parat davant de la comissaria de la Policia Nacional, on alguns dels manifestants han proferit càntics com «Sin farlopa no sois nada» o «sin piernas ni brazos, maderos a pedazos». També s'han proferit alguns crits a agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional en passar davant de la Subdelegació.Durant l'acció, un manifestant ha pintat el vidre del supermercat Mercadona situat a Vidal i Barraquer. Un grup de persones també s'han aturat davant de la botiga Spar de l'avinguda Ramon y Cajal, on han cridat consignes com «avui és la vaga» per recriminar que estigui obert al públic.Després de fer el recorregut per centre de Tarragona, els manifestants s'han dirigit a l'A-7 per tal de tallar el trànsit. L'autovia està tallada a l'alçada de punt quilomètric 1.162, en la salida del cementerio.