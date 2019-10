Setze detinguts durant les protestes d'aquest dijous, sis a Tarragona

Els Mossos investiguen l'agressió per part d'un grup de signe feixista a un jove de signe antifeixista

El SEM atén 42 persones, amb 23 trasllats

Setze detinguts és el balanç de la quarta jornada de protestes que hi va haver a diversos indrets del país aquest dijous a la nit, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Es tracta de la quarta nit d'aldarulls en el context de les mostres de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem (TS) contra els líders independentistes. A Tarragona s'han detingut un total de sis persones.A Barcelona, el cos policial investiga l'agressió per part d'un grup de signe feixista a un jove de signe contrari. L'agressió es va produir després d'una concentració a la plaça d'Artós d'un grup de signe feixista, que va acabar baixant al centre de Barcelona.A Girona els detinguts van ser cinc, tots per desordres públics. En concret es va detenir un jove de 18 anys i nacionalitat espanyola; i quatre d'origen marroquí, de 18, 20 i 24 anys i un menor d'edat. Tots ells eren veïns de Palafrugell o Salt i alguns tenen antecedents i d'altres no.El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 42 persones aquest dijous arreu de Catalunya durant la quarta jornada de protestes, els quals 23 van ser traslladats a centres mèdics, segons ha informat el cos d'emergències. Del total, 36 van ser a Barcelona, amb 16 altes 'in situ' i vint trasllats; cinc a Girona, amb tres altes al lloc i dos evacuats; i una assistència a Tarragona, persona que va ser traslladada.