Unes 10.000 persones es mobilitzen a Tarragona per la vaga general

Tractors d'arreu del territori ha arribat a la ciutat per formar-hi part

Actualitzada 18/10/2019 a les 20:35

Arribada de tractors

Una columna de tractors d'arreu del camp de Tarragona ja estan a les portes de Tarragona.#tsunamiTGN pic.twitter.com/Tu2tZEllzI — EL PUTU AMU! (@elputuamu) October 18, 2019

Reus també surt al carrer

Milers de persones han omplert la plaça Imperial Tarragona de Tarragona en la manifestació unitària convocada per les sis de la tarda en motiu de la vaga general d'aquest 18 d'octubre. Una columna de tractors d'arreu del Camp de Tarragona ha arribat a ciutat per participar-hi. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han xifrat la participació en 10.000 persones i 25 tractors. Els organitzadors, per la seva banda, asseguren que s'han assolit les xifres de la manifestació del 3 d'octubre del 2017.La capçalera ha iniciat el seu recorregut de forma lenta per Prat de la Riba amb cruïlla Ramon i Cajal. Durant la marxa els participants canten proclames de «Llibertat presos polítics» i «Fora les forces d'ocupació». Grups de músics també estan amenitzant la jornada i s'ha pogut sentir les notes del Bella Ciao. Els manifestants s'estan dirigint cap a la plaça de la Font, on els primers participants han arribat a les set de la tarda.Un cop a les portes de l'Ajuntament de Tarragona, diversos membres dels grups escoltes de la ciutat han llegit el manifest. Un d'ells ha estat Sílvia Solé, germana de la Laura, la noia detinguda ahir a la Tàrraco Arena La lectura de text s'ha fet sota el silenci de tota la plaça, que de tant en tant cridava «Fora les forces d'ocupació», «Llibertat preses politiques» i «Els carrers seran sempre nostres» i s'ha cantat Els Segadors.Entre les proclames que s'han fet al manifest han assegurat que «la resposta d'autodefensa és totalment legítima» i que el «dret d'autodeterminació no pot ser moneda de canvi en cap negociació política».Durant l'acte s'han anunciat els actes que es duran a terme durant el cap de setmana per seguir rebutjant la sentència del Suprem. Per demà dissabte han convocat per portar jocs de taula davant de la Subdelegació del Govern a les 12 hores que s'allargarà fins l'hora de dinar. Per la tarda, a les 19 hores, es farà una empaperada popular a la plaça Corsini. Pel que fa a la jornada de diumenge, des del Campus Catalunya de la URV es farà una ruta i pícnic popular, mentre que per la tarda es repetirà l'empaperada a Corsini, a les set de la tarda.Per últim, han finalitzat l'acte apel·lant a participar als actes ja que «ens volen a casa i ens tindran al carrer cada dia», ha sentenciat un dels lectors del manifest.En acabar, alguns dels concentrats han optat per marxar a casa mentre que d'altres han començat a baixar pels carrers de Tarragona fins a la plaça Imperial Tarraco, origen de la manifestació unitària. Davant de la Subdelegació de Govern s'han situat vuit furgonetes policials d'ARRO.Passades les cinc de la tarda, diversos tractors han començat a enfilar la Rambla Nova per preparar-se per la manifestació de les 18 hores. Un grup de joves ha començat a tallar el trànsit davant la Subdelegació de Govern.A Reus també s'ha fet una mobilització a la plaça Mercadal i després s'ha fer una marxa pels carrers de la ciutat. Quan ha arribat a la zona de la plaça de davant de l'estació d'autobusos els participants han fet assegudes i han aturat la circulació. Després han seguit pel passeig de Misericòrdia cap a la plaça de la Pastoreta.