Tallen l'accés al port de Tarragona per l'A-27 i la T-11 a Reus en l'inici de la vaga general

Els manifestants tallen durant el matí una desena de carreteres tarragonines

Actualitzada 18/10/2019 a les 13:18

LA LLIBERTAT ÉS QUAN COMENÇA L’ALBA D’UN DIA DE VAGA!



Hem tallat la N-240 (alçada de Vimbodí) i l’AP2 (alçada Tarrés)



SEGUIM, NO CLAUDIQUEM, ENS VEIEM ALS CARRERS✊ — CDR L'Espluga de Francolí (@CdrEspluga) 18 d'octubre de 2019

Una desena de carreteres tallades a Tarragona durant el matí de la vaga general convocada per Intersindical CSC i IAC. L’A-27 a Tarragona ciutat ha tancat l’accés al Port des de poc després de les 8h i fins les 10.15h. A primera hora també s’han vist afectades la T-11 a Reus, tallada des de poc abans de les 10h i fins les 11.30h; la N-240 a Vimbodí, tallada cap a les 9h amb crema de pneumàtics; i la C-12 a Ginestar, a la Ribera d’Ebre, la qual s’ha tallat cap a les 7 del matí. A mig matí els manifestants també han tallat l'A-7 a Tarragona, la C-14 a la Selva del Camp -tallada amb una crema de pneumàtics-, la C-C-241d en Pira en sentit Montblanc i la C-44 a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la qual s'ha tallat amb una crema de pneumàtics i s'ha reobert poc després de les 12h. Ja cap al migdia, a les 12.41h s'ha tallat l'N-420 a Móra la Nova, a les 12.57h s'ha tallat l'N-240 a l'Espluga de Francolí i a les 13.02h s'ha tallat la C-14 a l'alçada d'Alcover. La C-43 a Gandesa i la N-340 a l’Aldea han patit afectacions per marxes de tractors.Pel que fa a Tarragona, uns 200 manifestants han tallat l'A-27 per tancar l'accés Port de Tarragona. Els manifestants s’han situat just davant l’entrada, que està fortament blindada per agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil. Porten una pancarta on s’hi pot llegir «La lluita és l’únic camí». La protesta, que transcorre sense incidents, ha arrencat a la plaça Imperial Tarraco a primera hora del matí i ha recorregut l’avinguda Roma i l’antiga N-340. Els manifestants estaven cridats a concentrar-se a les set del matí sota el pretext de participar en un «esmorzar combatiu».Després de concentrar-se a l'A-27, els manifestants han decidit aixecar el tall cap a les 10.15h i s'han dirigit al centre de la ciutat. Ho han fet mostrant la seva gran pancarta i entonant càntics com «Ja s'ha acabat la pau social», «I canya, canya, canya. Canya contra España», «Avui hi haurà merder, el poble és al carrer» o «I no estem totes, falten les preses!».Quant a Reus, un grup de persones han tallat la T-11 al punt quilomètric 5 en sentit Falset. Abans, els manifestants s'han concentrat a primera hora del matí i han recorregut diversos carrers de la ciutat per tallar diverses avingudes i rotondes, com per exemple l'Avinguda Sant Bernat Calvó o l’entrada a la ciutat pel Tecnoparc i l’Hospital Sant Joan. Cap a les 11.30h s'ha aixecat el tall i els manifestants s'han tornat a dirigir al centre de la ciutat.En relació a la resta de Catalunya, diverses protestes tallen des de primera hora del matí l'AP-7 a la Jonquera, l'AP-2 a Tarrés (Lleida), la C-25 a Manresa i a Santa Coloma de Farners, la C-55 a Solsona i la C-14 a Ponts , entre d'altres. Des de Trànsit s'adverteix d'una jornada complexa a les carreteres catalanes.