Milers de persones es concentren davant dels Ajuntaments de Tarragona i Reus per la vaga del 18-O

La Intersindical-CSC, sindicat convocant de la vaga, ha llegit un manifest pels drets laborals, tot i que les pancartes i els càntics són majoritàriament polítics

Actualitzada 18/10/2019 a les 14:13

Mobilització a Tortosa

Milers de persones s'han concentrat a les 12.30h davant dels Ajuntaments de Tarragona i Reus en el marc de la vaga general d'aquest 18 d'octubre. Tant la plaça de la Font de Tarragona com la plaça Mercadal de la capital del Baix Camp s'han omplert a vessar.En totes dues concentracions el sindicat convocant de la vaga, la Intersindical-CSC, ha llegit un manifest pels drets laborals, ha demanat que no s'aprovi la Llei Aragonès i ha demanat garantir i reforçar els serveis públics. El cert però, és que tant els càntics com les pancartes que s'han mostrat són majoritàriament polítics. S'han pogut veure moltes persones equipades amb estelades i cartells en referència a la sentència amb frases com «no és una sentència, és una venjança» o «no hi haurà gàbies per tants ocells». S'ha viscut un ambient festiu, amb tocs de gralles, timbals i càntics.A Tarragona, els organitzadors parlen d'entre 5.000 i 6.000 assistents. En aquesta concentració ha parlat la Sílvia, la germana de la Laura, detinguda ahir dijous per la Policia Nacional a la zona de la plaça de Toros. Solé ha assegurat que «la repressió policial és desproporcionada i injustificada» i que «la meva germana no és una criminal i el David tampoc ho és», en referència al tarragoní que van arrestar a Barcelona i es troba en presó provisional sense fiança. També ha assegurat que «molts dels que estem aquí sabíem que els aldarulls que diuen que es produeixen serien una caceria de bruixes» i ha alertat que la policia secreta s'infiltra en les seves reivindicacions. També han recollit signatures per l'alliberament del David.En acabar la concentració a la plaça de la Font els manifestants han començat una marxa multitudinària cap a la Imperial Tarraco passant per la Subdelegació de Govern. Allí han enfilat la Rambla Nova fins al Mercat Central. Allí han donat per acabat l'acte i han cridat a la participació de la manifestació unitària a les 18 hores a la Imperial Tarraco.Més de 4.000 persones s'han unit a Tortosa durant la jornada de vaga general. Els participants també han fet proclames de rebuig a la sentència de l'1-O. Han recorregut els carrers del centre de la capital del Baix Ebre fent una asseguda davant del Mercat.Diversos pagesos han iniciat a les 10 hores una tractorada de l’Ajuntament de l’Aldea fins a Tortosa, on hi ha hagut un acte a les 12 hores. La tractorada ha provocat retencions a l'N-340 a l'Aldea.