Actualitzada 18/10/2019 a les 19:26

El barri de Sant Pere i Sant Pau compta amb una forta presència policial davant la convocatòria que havia arribat per les xarxes socials d'una manifestació nacionalista «per una Tarragona lliure sense violència». La manifestació estava prevista per les 18 hores a la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau fins entrar a Tarragona ciutat.Quan s'han fet les sis de la tarda, a la plaça es respirava un ambient estrany, tot i que no s'ha concentrat cap grup nombròs de gent que reivindiquès la convocatòria. A la zona hi ha quatre patrulles de Mossos d'Esquadra i deu furgonetes d'ARRO com a prevenció i s'han tallat l'accés des de Països Catalans.