Engegen una recollida de signatures per demanar la llibertat del tarragoní detingut a Barcelona

La matinada del dia 16 d’octubre David Solé Domènech va ser arrestat durant les manifestacions en contra de la sentència

Actualitzada 18/10/2019 a les 15:44

Francesc Beltran Liarte ha iniciat una campanya de Change.org per recaptar signatures exigint la llibertat del tarragoní David Solé Domènech . Solé va ser detingut la matinada del passat dia 16 d’octubre durant les manifestacions de Barcelona de rebuig de la sentència del Tribunal Suprem pel judici del procés.Dijous es va conèixer que la magistrada va decretar per David i els altres tres arrestats presó sense fiança acusats de desordres, atemptat i lesions lleus L'engegador de la campanya assegura que «després de la deliberació de la jutgessa, va ser imputat amb un càrrec més del qual no hi havia cap constància». Davant d'aquest fet que titlla d'«injustícia judicial» assegura que cal manifestar-se en contra de la resolució.Francesc Beltran descriu a David Solé com un «jove solidari, esportista i que ha col·laborat amb la ciutat i la comunitat». Amb la campanya de signatures es demana la seva posada en llibertat i la fi de la presó preventiva sense fiança. De moment, quasi un centenar de persones han signat.