El menor atropellat pels Mossos a Tarragona evoluciona favorablement

El jove, de 17 anys, segueix ingressat a l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 18/10/2019 a les 12:07

El menor atropellat per un furgó dels Mossos d’Esquadra evoluciona favorablement, encara que segueix ingressat en la unitat d'intermedis de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, segons ha informat a Efe el centre sanitari.El jove, de 17 anys d'edat, segueix ingressat a la sala d'intermedis amb un traumatisme cranioencefàlic i politraumatismes, i el seu estat és estable.La nit de dimecres passat, durant enfrontaments entre els Mossos d’Esquadra i uns manifestants, el jove va ser atropellat per un furgó policial quan estava darrere d'un contenidor a la plaça Imperial Tàrraco, i va ser traslladat inconscient en ambulància a l'hospital.Segons el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), des de dilluns passat 15 d'octubre s'ha atès tretze persones ferides a Tarragona com a conseqüència de les mobilitzacions convocades per independentistes.