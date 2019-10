Cinc detinguts dijous a Tarragona passaran a disposició judicial en les properes hores

El sisè arrestat és un menor que la Guàrdia Urbana va deixar a càrrec dels pares

Tensió durant la detenció d'una jove a la Tàrraco Arena

Donada la repercució que han tingut els greus fets d’ahir a Tarragona i la preocupació de moltes persones per l’estat de la noia detinguda, us informen que Juristes x República se n’ha fet càrrec de la seva assistència i defensa legal.#seguim

Cinc dels sis detinguts pels incidents de dijous a la nit a Tarragona passaran a disposició judicial en les properes hores, possiblement dissabte al matí, segons fonts policials. En concret, hi ha tres detinguts pels Mossos d’Esquadra -acusats de suposats delictes de desordres públics- i dos més que van ser arrestats per la policia espanyola. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir un sisè individu a qui havia enxampat calant foc a un contenidor. Tot i això, en tractar-se d’un menor els seus pares se’n van fer càrrec la mateixa nit, segons fonts municipals. Els catorze detinguts dimarts i els cinc de dimecres van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar la nit a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.El moment de major tensió s'ha produït quan agents de la policia espanyola de paisà han detingut de forma violenta una noia al costat de la Tàrraco Arena Plaça.Quan els companys de la jove s'han apropat al lloc on es trobava retinguda pels agents aquests han fet ús de defenses extensibles i, finalment, s'han acabat refugiant a l'interior un portal de la plaça de Josep Roig i Raventós. Allí han esperat l'arribada de reforços mentre alguns joves llançaven pedres i objectes contra la porta d'accés a l'edifici, que ha acabat amb pràcticament tots els vidres trencats.Juristes per la República ha comunicat que s'ha fet càrrec de l'assistència i defensa legal de la jove detinguda.