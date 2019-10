Almenys quatre detinguts en una nit de corredisses entre policies i manifestants pel centre de Tarragona

Moments de tensió quan agents de paisà de la policia espanyola han arrestat violentament una noia

Actualitzada 18/10/2019 a les 01:48

Almenys quatre persones han estat detingudes durant aquest dijous a la nit a Tarragona durant una nit de corredisses entre policies i manifestants pel centre de la ciutat. Desenes de joves s'han concentrat pels volts de la plaça Imperial abans de les onze de la nit a la plaça Imperial Tàrraco, on han fet també acte de presència els efectius policials. Tot i que els aldarulls han estat de menor entitat que la nit anterior, ha acabat cremant un contenidor al carrer Pere Martell i alguns més han estat desplaçats al mig d'aquesta mateixa via i a la cruïlla amb Ramon i Cajal. El moment de major tensió s'ha produït quan agents de la policia espanyola de paisà han detingut de forma violenta una noia al costat de la Tàrraco Arena Plaça.Quan els companys de la jove s'han apropat al lloc on es trobava retinguda pels agents aquests han fet ús de defenses extensibles i, finalment, s'han acabat refugiant a l'interior un portal de la plaça de Josep Roig i Raventós. Allí han esperat l'arribada de reforços mentre alguns joves llançaven pedres i objectes contra la porta d'accés a l'edifici, que ha acabat amb pràcticament tots els vidres trencats.Furgons de policies antindisturbis han recorregut els carrers que connecten la Imperial Tàrraco amb la part baixa de la ciutat per empaitar i detenir manifestants. Els Mossos d'Esquadra han practicant també, almenys, tres arrestos durant la nit. Els manifestants s'han acabat dispersant pels carrers del centre de la ciutat després d'algunes corredisses.