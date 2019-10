Aldarulls, detinguts, tensió i caos a Tarragona

Tornen el foc i els incidents a la ciutat en el dia que s'havia convocat la Vaga General

Actualitzada 18/10/2019 a les 23:32

La nit del divendres a Tarragona no està decebent a nivell d'aldarulls, detinguts, tensió, caos, foc, incidents... Després d'un llarg i tens dia de Vaga General, manifestants i cossos policials tornen a protagonitzar episodis de tensió, com està succeint al llarg de la setmana.Ja s'han produït algunes detencions a la ciutat i hi ha diversos focus reivindicatius oberts a la ciutat. A les 23 hores, els Mossos han confirmat fins a set detencions a la ciutat al llarg del dia.Per una banda, a la Rambla Nova s'estan produint incidents i els cossos policials, fins i tot, han hagut de preparar una emboscada a alguns dels manifestants.Vehicles s'atreveixen a passar entre cossos policials i manifestants amb tot el que això pot suposar i, per altra banda, alguns manifestants cremen contenidors per evitar que els acorralin.Poc després de les 22.30 hores, els Mossos d'Esquadra han trobat joves amagats dins de l'estació de Renfe de Tarragona i van procedir a realitzar sis retencions més.