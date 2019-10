Fonts del port defensen que l'operativa dels passatgers i la tripulació estava garantida

Actualitzada 17/10/2019 a les 18:11

El creuer Marella Discovery II ha cancel·lat com a mesura preventiva la seva escala prevista per aquest divendres a Tarragona coincidint amb la vaga general i es traslladarà a Eivissa, segons han confirmat fonts del port. El vaixell, que té capacitat per a prop de 2.000 persones a més de la tripulació, tenia programada l'arribada a les deu del matí i la sortida a les nou del vespre. Segons les mateixes fonts, els canvis de recorregut en aquest tipus de vaixell és «habitual» durant tota la temporada de creuers i responen a «múltiples raons» com les meteorològiques, tècniques o sanitàries. D'altra banda, els responsables del port han defensat que l'operativa dels passatgers i la tripulació «estava garantida».D'altra banda, la decisió del Marella Discovery II no atracar a Tarragona «no suposa cap incidència important» en l'activitat perquè la temporada de creuers tancarà amb un nombre de creueristes superior per les escales derivades d'incidències en altres ports.