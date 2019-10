S'investiga el vídeo en què un mosso crida 'Veniu, som gent de pau'

El conseller Miquel Buch admet que aquesta imatge «fa mal a la imatge dels agents del cos»

| El @govern ha perdut el control dels @mossos. "Veniu som gent de pau" criden pel megàfon. ❌ pic.twitter.com/NUltVuayww — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) 15 d’octubre de 2019

Els Mossos d'Esquadra investiguen a nivell intern el vídeo en què un agent del cos crida, per megafon i mentre anava dins d'un furgó policial a Tarragona, la frase 'Veniu, som gent de pau' tot dirigint-se als manifestants. Així ho ha afirmat el conseller d'Interior, Miquel Buch, a Catalunya Ràdio, on ha admès que el vídeo «fa mal a la imatge dels agents del cos».Preguntat per si s'havia expedientat l'agent que va dir aquesta frase, Buch ha dit que es tracta «d'un tràmit intern» i que, per tant, no ho pot confirmar. Sí que ha explicat que sempre es revisen les actuacions policials a nivell intern i ha admès que aquest vídeo, que s'ha fet viral a les xarxes socials, «fa mal a la imatge dels agents del cos».D'altra banda, també s'investiga l’impacte d’unes furgonetes de l’ARRO contra una barricada de contenidors a l’avinguda Marquès de Montoliu de Tarragona que va acabar amb almenys dos ferits. Per la seva banda, el col·lectiu d’advocats ‘Juristes per la República’ estudien emprendre accions legals pel que consideren «excessos policials», tant de Mossos com de policia espanyola.El col·lectiu ha rebutjat les actuacions policials de les dues darreres nits a Tarragona i ha acusat ambdues forces policials de vulnerar les instruccions sobre utilització d’armes de foc i eines d’ús policial de la Generalitat.El president de Juristes per la República, Roger Baiges, ha denunciat el llançament de projectils de foam «per sobre de la cintura», l’atropellament de persones per part d’una furgoneta, vehicles policials «a tota velocitat per espantar els manifestants i posant en perill la integritat física» i agents de la policia espanyola a la sala d’espera de l’hospital de Santa Tecla «identificant i interrogant ferits i acompanyants».Baiges ha afirmat que els agents van fer «identificacions aleatòries sense cap motivació que estar al carrer» i ha defensat que «el monopoli de violència que té l’Estat no justifica càrregues policials arbitràries». Al seu parer, moltes persones lesionades o detingudes «van ser-ho sense motivació» i es van iniciar moltes càrregues «sense previ avís». «Hi ha detinguts i lesionats que simplement estaven a les manifestacions», ha manifestat. Alhora, el portaveu del col·lectiu ha denunciat la presència «d’elements provocadors que, units a accions policials inadequades, han tendit a provocar accions violentes».El col·lectiu, que ha assistit fins a catorze persones detingudes els darrers dos dies a Tarragona, ha avançat que estudien emprendre accions legals per denunciar «excessos policials» i ha fet una crida perquè totes les persones agredides o lesionades contactin amb ells per tal de valorar possibles denúncies.Una altra dels membres de Juristes per la República, Montserrat Martí, s’ha queixat que aquests dies no s’estigui activant la unitat de mediació dels Mossos d’Esquadra. També ha exposat el fet que no disposen dels atestats policials i que només saben els delictes de què s’acusa els detinguts, la majoria estudiants joves.