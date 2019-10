Ricomà condemna «l'agressió indiscriminada de la Policia Nacional a manifestants» o «la d'un Mosso fent escarni des del vehicle policial»

L'alcalde de Tarragona exigeix «la investigació d’aquests fets, així com de l’atropellament d’un noi ahir a la nit»

L'alcalde de Tarragona Pau Ricomà, ha comparegut aquest dijous al migdia per fer un repàs de tot el succeït i per tornar a carregar contra les forces de seguretat. El batlle ha manifestat la seva «condemna a tota actuació violenta, sense excepcions, i és una responsabilitat de tots els càrrecs públics i els representants polítics de la ciutadania, governin o no, garantir la convivència i afavorir que la ciutadania s’expressi de manera pacífica», al mateix temps que ha criticat actuacions policials: «Escenes com les produïdes el dia 15, amb la agressió indiscriminada de la Policia Nacional a manifestants clarament pacífics, o la registrada d’un Mosso d’Esquadra fent escarni des del vehicle policial són absolutament reprovables». Per tots aquests motius, ha anunciat que «exigeixo la investigació d’aquests fets, així com de l’atropellament d’un noi ahir a la nit».Ricomà ha reclamat que «hem de fer tots els esforços per protegir la ciutadania, això passa per aïllar els comportaments violents i rebutjar els discursos deshumanitzats d’aquells partits que advoquen per augmentar la repressió i la violència» i ha volgut «expressar la meva gratitud a tots els treballadors públics que amb el seu esforç, per segon dia, han fet possible que la ciutat recuperi la seva normalitat: serveis de neteja, guàrdia urbana, etc. També al conjunt de treballadors dels diferents mitjans de comunicació pel sobreesforç d’aquests dies i per la dedicació a explicar què esta passant».Ricomà ha carregat contra la sentència del suprem i ha remarcat que, segons ell, totes les manifestacions s'estan realitzant de forma pacífica. «La sentència del Tribunal Supremo contra els líders polítics i socials catalans ha generat una onada d’indignació entre amplíssims sectors de la nostra societat», ha dit al respecte, tot continuant que «aquesta indignació s’està expressat de diferents maneres, des de les Marxes de la Llibertat i actuacions de resistència pacífica, que tenen tot el meu suport, a altres que no puc aprovar de cap manera». «És una obligació de tots els que tenim responsabilitats de govern garantir l’exercici democràtic de manifestació i la seguretat de tots els ciutadans», ha sentenciat.