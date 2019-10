Llauradó crida a la «no violència» i apunta que els aldarulls aparten el focus «de la gravetat de la sentència»

La Diputació de Tarragona aprova una moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem

Actualitzada 17/10/2019 a les 12:58

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha cridat aquest dijous a la «no violència» arran dels aldarulls que s’han viscut les dues darreres nits en ciutats com Tarragona. «Condemnem tots els actes violents, vinguin d’on vinguin. Cap d’aquests fets aïllats no ha d’enterbolir el dret a la manifestació, a la lliure expressió i a la dissidència que sempre s’ha caracteritzat per ser extremadament cívic i pacífic», ha assenyalat. A més, Llauradó ha apuntat que haver de parlar d’aldarulls aparta el focus «de la gravetat de la sentència i del retrocés democràtic que representa». La presidenta s’hi ha referit abans que el ple hagi aprovat una moció de resposta a la sentència amb els vots d’ERC i JxCat, i l’oposició del PSC.