Un dels detinguts a Tarragona es va fracturar el peroné després que els Mossos envestissin uns contenidors

Els cinc arrestats pels aldarulls de dimecres a la nit queden en llibertat amb càrrecs

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:05

Almenys una segona persona va resultar ferida dimecres a la nit a Tarragona en l’episodi en què tres furgonetes de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra van envestir una barricada de contenidors a l’avinguda Marquès de Montoliu. Un noi de disset anys continua ingressat al Joan XXIII amb un traumatisme cranioencefàlic pels mateixos fets. Segons han assenyalat fonts jurídiques a l’ACN, hi ha un segon ferit de 28 anys amb una fractura de peroné i diverses contusions. Ell és un dels cinc detinguts a Tarragona pels aldarulls de dimecres. Tots ells han quedat en llibertat amb càrrecs pendents de ser citats pel jutjat. Els Mossos els acusen dels suposats delictes de desordres públics i d’atemptat als agents de l’autoritat.Tres dels cinc detinguts pels fets de la nit passada han estat atesos pel col·lectiu de Juristes per la República.Dimecres al matí els Mossos també van deixar en llibertat els catorze detinguts pels disturbis de dimarts a la nit a Tarragona, entre els quals hi havia un menor d’edat.