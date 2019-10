La Jove de Tarragona no participaran a la Diada de l'Esperidió pel conflicte arran de la sentència

Tampoc ho faran els Castellers de la Vila de Gràcia, els Nens del Vendrell i els Bordegassos de Vilanova

Actualitzada 17/10/2019 a les 21:20

La Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de la Vila de Gràcia, els Nens del Vendrell i els Bordegassos de Vilanova no participaran a la Diada de l'Esperidió, l'última diada castellera de la colla amfitriona.Mitjançant un comunicat, les quatre colles castelleres han manifestat que «davant la situació que està vivint el nostre país els darrers anys, accentuada aquesta setmana arran de la publicació de la sentència als presos i preses polítiques, les quatre colles hem decidit conjuntament suspendre la diada castellera i els actes lúdics posteriors».«Amb aquesta decisió pretenem donar suport a les convocatòries i manifestacions organitzades i sorgides pel cap de setmana i plena llibertat als nostres castellers i castelleres per a assistir-hi», argumenten les colles castelleres.Totes quatre colles censuren les detencions que s'estan produint en els darrers dies, ja que «condemnem les intervencions i detencions policials arbitràries que estan succeint als nostres pobles i ciutats des de dilluns i ens solidaritzem amb totes les persones represaliades des de l'inici del Procés».«Reafirmem el nostre compromís amb la democràcia, l'autodeterminació i les llibertats, tant individuals com col·lectives i emplacem tots els nostres membres a participar a les mobilitzacions previstes», finalitza el comunicat.