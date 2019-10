Els manifestants aconsegueixen que la URV tanqui demà per la vaga

La rectora Maria José Figueras ha comunicat als concentrats que no hi haurà activitat docent

Actualitzada 17/10/2019 a les 20:19

La URV ha accedit a tancar demà les seves instal·lacions durant la jornada programada de vaga general. Així ho ha confirmat la rectora Maria José Figueras després que els manifestants que han participat aquesta tarda en una concentració a la plaça de la Font s'hagin dirigit en acabar al Rectorat. Figueras ha afirmat que demà no hi haurà activitat docent per tal d'evitar qualsevol tipus d'enfrontaments.Des de la universitat tenien previst que demà no es duguessin a terme activitats avaluatives però sembla ser que «no era suficient», ha assegurat Figueras. La rectora ha explicat que les pressions per part dels estudiants han fet que prengués aquesta decisió per tal de que «no hi hagin danys a les persones ni a la institució». La universitat informarà a la comunitat a través d'un correu conscient de que la mesura serà criticada però que la seva missió «és fer les coses que em semblen correctes en cada moment».Un grup d'estudiants ha anat aquest matí al rectorat de la Universitat Rovira i Virgili per demanar que es tanqui durant avui dijous i demà divendres la universitat com a mostra de rebuig a la sentència de l'1-O. Tot i la concentració Maria José Figueras els ha explicat que s'havien suspès les activitats avaluatòries, però que no podia tancar la universitat per garantir el dret d'aquells que no volen fer vaga. Finalment, aquesta tarda els concentrats ho han aconseguit.